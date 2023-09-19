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32 رياضيا يمثلون العراق في الدورة الآسيوية.. هذه الألعاب التي سيشاركون بها
رياضة
2023-09-19 | 03:56
411 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
يشارك العراق باثنتي عشرة فعالية يمثلها 32 رياضيا في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وتختتم في الثامن من تشرين الأول المقبل في الصين.
أعلن ذلك رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، قائلا: إن الألعاب التي سيتنافس فيها رياضيونا هي ألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والتجذيف والجوجتسو والكوراش والقوس والسهم والملاكمة والكاراتيه والتايكواندو والمبارزة والكانوي.
وأشار حمودي إلى أن معسكرات داخلية وخارجية نظمت للاتحادات التي أبدت استعدادها للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية سعيا لتحقيق نتائج مرضية، بحسب الصحيفة الرسمية.
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