حقيقة خوض الأولمبي العراقي مباريات ودية أمام الأرجنتين والمغرب

وذكر بيان للاتحاد ورد لـ السومرية نيوز، أن "تلك الأخبار غيرُ صحيحةٍ"، داعياً إلى ضرورةِ توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبار.وأوضح الاتحادُ، أن "المفاوضاتَ ما زالت جاريةً من أجل تأمينِ مبارياتٍ وديةٍ قويةٍ للمُنتخبِ الأولمبيّ".