"فيديو" لمحاولة اعتداء جماهير سيراليون على محمد صلاح

وحرص محمد عبد المنعم خلال الفيديو على حماية زميله النجم محمد صلاح، عند اقتحام بعض المشجعين الملعب، لمنعهم من الوصول إلى قائد منتخب "الفراعنة".

جماهير منتخب سيراليون اقتحمو الملعب

من اجل الاعىْىْداء على " محمد صلاح " 😨! pic.twitter.com/jVkyG513ge — ابو تريكه (@_5TQ5) November 19, 2023

وشارك محمد عبد المنعم (24 عاماً) وزميله محمد صلاح في المباراة حتى النهاية، والتي أسفرت عن فوز منتخب مصر بهدفين من دون رد.وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن كان قد استهل مشواره في تصفيات مونديال 2026، بفوز عريض على منتخب جيبوتي بستة أهداف من دون رد، يوم الخميس الماضي، ويتصدر ترتيب قائمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والتي تضم إضافة إلى سيراليون وجيبوتي، كلا من غينيا بيساو، بوركينا فاسو وإثيوبية أيضا.