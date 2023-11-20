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"فيديو" لمحاولة اعتداء جماهير سيراليون على محمد صلاح

رياضة

2023-11-20 | 07:58
&quot;فيديو&quot; لمحاولة اعتداء جماهير سيراليون على محمد صلاح
المصدر:
وكالات
969 مشاهدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" للاعب المنتخب المصري، محمد عبد المنعم، خلال المباراة أمام سيراليون، التي جمعتهما أمس الأحد، في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص محمد عبد المنعم خلال الفيديو على حماية زميله النجم محمد صلاح، عند اقتحام بعض المشجعين الملعب، لمنعهم من الوصول إلى قائد منتخب "الفراعنة".
 


وشارك محمد عبد المنعم (24 عاماً) وزميله محمد صلاح في المباراة حتى النهاية، والتي أسفرت عن فوز منتخب مصر بهدفين من دون رد.

وحقق منتخب مصر بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد أن كان قد استهل مشواره في تصفيات مونديال 2026، بفوز عريض على منتخب جيبوتي بستة أهداف من دون رد، يوم الخميس الماضي، ويتصدر ترتيب قائمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، والتي تضم إضافة إلى سيراليون وجيبوتي، كلا من غينيا بيساو، بوركينا فاسو وإثيوبية أيضا.

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