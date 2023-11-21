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"اسود الرافدين" في اختبار صعب أمام فيتنام اليوم.. هذه أخر المستجدات

رياضة

2023-11-21 | 02:17
&quot;اسود الرافدين&quot; في اختبار صعب أمام فيتنام اليوم.. هذه أخر المستجدات
2,040 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء اختباراً مهماً وصعباً خارج قواعده أمام نظيره الفيتنامي في ملعب ماي دينه بالعاصمة هانوي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة للتصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وأتم العراق، أمس تحضيراته بخوض آخر وحداته التدريبية في ملعب اللقاء، وشهدت التركيز على أساليب وخطط اللعب التي سيتم اعتمادها بناء على مشاهدات وتحليلات مسبقة لأداء المنتخب المنافس.

ومن المتوقع أن يلجأ مدرب منتخبنا، الإسباني خيسوس كاساس، إلى إحداث عدة تغييرات على القائمة الرئيسة التي واجهت إندونيسيا في اللقاء الأول، مستنداً بذلك إلى أن لكل مباراة خصائصها الفنية التي تتطلب نوعاً معيناً من اللاعبين القادرين على تنفيذ وتطبيق الواجبات بشكل دقيق.

وأكد كاساس خلال المؤتمر الصحفي، على أهميةِ المباراة لكلا المنتخبين، لاسيما أنهما قد حققا الفوزَ في أول لقاء لهما في التصفيات، فضلاً عن كون المباراة تقام في أيام قليلة، ما يصعِّب الأمر عليهما.

وعن أفضلية نتائج منتخبنا تاريخياً على فيتنام قال كاساس، "نعلم أن خصمنا قوي ومنظمٌ، وكل منا يريد الفوزَ في هذه المباراة، والتاريخُ ليس مهماً لأن التاريخ يقول إن البرازيل دائماً تفوزُ في أي مواجهة.. نطمحُ للظفر بالنقاط الكاملة ولكنها ليست سهلةً.. نعمل بحرصٍ وجهد مضاعفٍ من أجل الفوز في كل مباراة، مبينا، "أنا معجبٌ بأداءِ فيتنام، فهم يمتازون ببناءِ اللعب من الخلف، وهذه قوةٌ تميزهم، علاوة على جودةِ اللاعبين، والأنصار هنا يمنحون المنافس قوةً إضافيةً، لاسيما عندما تكون المباراةُ على أرضهم".

من جانبه شدد لاعب منتخبنا ومحترف سلوفاكو التشيكي ميرخاس دوسكي على أهمية تحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة، مضيفاً بأنه وزملاءه في المنتخب حريصون على بذل الجهود للظفر بنتيجة إيجابية تبقي الأسود في المقدمة.

وعن مشاعره وهو يرتدي فانيلة المنتخب وصفها بأنها لحظات تاريخية بالنسبة له، مؤكداً أن اللعب في أرض العراق يجعلها استثنائية، لاسيما أمام جمهور رائع.

وعن لقاء اليوم قال دوسكي: "لا يمكنُ في كل مباراةٍ أن يكون الأداء مكتملاً لأن كرة القدم لعبةُ أخطاء.. نسعى إلى معالجتها والتقليل منها مع كل مواجهة، ونتعامل مع كل منافس حسب توجيهات الملاك التدريبي، وتأدية الواجباتِ الموكلة إلينا.

يشار إلى أن منتخبنا سيخوض مواجهة اليوم بالطقمَ الأبيض الكامل، بينما يرتدي حراس المرمى اللونِ السماوي، بينما سيلعب فيتنام بالزي الأحمر الكامل، وحراسه باللون الأصفر.
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