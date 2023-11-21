على حساب إيران.. المغرب يتأهل الى ربع نهائي مونديال الناشئين

وسجل إسماعيل ساميان لإيران في الدقيقة 73، ونسيم عزوزي للمغرب في الوقت بدل الضائع.وكان أداء المنتخب المغربي أفضل في الشوط الثاني، لكن إيران تقدمت من رأسية إسماعيل جوليزاده في الدقيقة 72.ضغط المنتخب المغربي بقوة، وسدد وزان ركلة حرة في العارضة.وفي الوقت بدل الضائع تمكن البديل نسيم عزوزي من تسجيل التعادل من تسديدة داخل مربع العمليات".لجأ المنتخبان لاختبار ضربات الترجيح، التي دانت لفائدة المغرب 4-1.