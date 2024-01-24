ومع حسم أغلب المنتخبات العربية تأهلها إلى دور الـ16، ترجم اللاعبون العرب ذلك في سيطرتهم على صدارة قائمة جدول ترتيب هدافي البطولة.ويتصدر جدول ترتيب الهدافين منفردًا، لاعب منتخبنا العراقي أيمن حسين، الذي نجح في المباراة الأخيرة أمام فيتنام في أن يعادل رقم يونس محمود بتسجيل 4 أهداف لمنتخب العراق منذ عام 2007، ثم تفوق عليه بتسجيله الهدف الخامس له في المسابقة.وإذا تمكن أيمن حسين من إضافة 3 أهداف أخرى لرصيده خلال البطولة، فإنه سوف يصبح الهداف التاريخي لأسود الرافدين في تاريخ مسابقة كأس آسيا.ويحتل وصافة الترتيب أكرم عفيف لاعب منتخب قطر، ويشاركه في هذا المركز لاعب منتخب اليابان أياسي أويدا بـ3 أهداف لكل منهما، بينما سجل 11 لاعبًا هدفين منهم 5 لاعبين عرب، فيما سجل 16 لاعبًا هدفًا واحدًا لكل منهموفيما يلي نستعرض معكم جدول ترتيب هدافي بطولة كأس آسيا 2023المركز الأولالعراقي أيمن حسين - 5 أهدافالمركز الثانيالقطري أكرم عفيف - 3 أهدافالياباني أياسي أويدا - 3 أهدافالمركز الثالثالأسترالي جاكسون إرفين - هدفينالكوري الجنوبي لي كانغ إن - هدفينالأردني محمود المرضي - هدفينالأردني موسى التعمري هدفينالإيراني المهدي غادي - هدفينالإيراني مهدي طارمي - هدفينالفلسطيني عدي الدباغ - هدفينالتايلاندي سوباتشاي جايديد - هدفينالإماراتي سلطان الأميري - هدفينالياباني تاكومي مينامينو - هدفينالإماراتي يحيى الغساني - هدفين