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غادر باكياً.. "موراتا" يتعرض لإصابة خطيرة

رياضة

2024-02-11 | 15:49
غادر باكياً.. &quot;موراتا&quot; يتعرض لإصابة خطيرة
المصدر:
موقع كووورة
2,348 مشاهدة

تعرض الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 24 لليجا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصيب موراتا في نهاية الشوط الأول وغادر الملعب باكيا، وحل بدلا منه ممفيس ديباي في بداية الشوط الثاني.

وأضافت الصحيفة، أن إصابة موراتا لا تبدو بسيطة على الإطلاق، وكشف الفحص الأولي داخل الملعب تعرض المهاجم الإسباني لالتواء شديد في الركبة.

وجاءت إصابة موراتا، بعد كرة مشتركة مع بوباكاري سوماري لاعب إشبيلية، ليسقط مهاجم الأتلتي ويصرخ من شدة الألم.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز إشبيلية بهدف دون رد أحرزه إيزاك روميرو.

يذكر أن هناك مخاوف من أن تكون الإصابة كبيرة، خاصة وأنه المهاجم الأساسي للمنتخب الإسباني، وبالتالي ستحرم اللاروخا منه في بطولة أمم أوروبا المقررة بعد أقل من 4 أشهر.
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