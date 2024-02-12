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ذوبان أجزاء من جلده.. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم (فيديو)

رياضة

2024-02-12 | 02:37
ذوبان أجزاء من جلده.. صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم (فيديو)
1,734 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

شهدت ملاعب كرة القدم الإندونيسية، واقعة مؤسفة راح ضحيتها لاعب يدعى سبتيان من سوبانج بعد تعرضه لصاعقة رعدية خلال مباراة ودية، أقيمت أمس الأحد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقيم اللقاء وسط حالة من الطقس السيئ، والذي شهد تقلبات مفاجأة من حار إلى غائم وصاحبها سلسلة من موجات البرق والرعد.

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إصابة اللاعب بصعقة رعدية خلال لقاء فريقه "FBI سوبانغ" وفريق "FLO FC" على ملعب سيليوانجي باندونغ.


وبحسب اللقطات المنتشرة، فإن فريق الضحية كانوا يتناقلون الكرة فيما بينهم قبل تمريرها إلى سبتيان، والذي لم تمر ثوان على استلامه الكرة حتى تعرض لصاعقة رعدية قوية سقط على إثرها على أرضية الملعب وتوفي في الحال.

وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب البالغ 30 عاما، في محاولة لإسعافه، إلا أنهم وجدوه يلفظ أنفاسه الأخيرة لتتركهم الحادثة في حالة ذهول وصدمة.

وقالت المستشفى إن اللاعب أصيب بحروق خطيرة من جراء الصاعقة الرعدية لدرجة ذوبان أجزاء عديدة من جلده.

من جانبه، قدم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم التعازي لذوي اللاعب ولفريقه، ودعا الأندية الإندونيسية بجميع مسابقاته المحلية للالتزام بدقيقة حداد على روحه قبل بداية مباريات هذا الأسبوع.

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