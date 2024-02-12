قبل مواجهة الغد.. أنشيلوتي: جاهزون ونفوز بدون بيلينجهام

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة لايبزيج، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نحن في لحظة جيدة، ولدينا الحماس والحافز، حيث نحب هذه المسابقة كثيرًا، ويتوجب أن نلعب مباراة متكاملة، خاصةً على المستوى الدفاعي".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان هذا الموسم هو الأفضل في مسيرتي، لأنني لم أخسر سوى مباراتين فقط.. سعيد جدًا بهذه المجموعة، ونحن في حالة جيدة رغم الغيابات، بفضل شخصية الفريق".

وعن نجمه فينيسيوس جونيور، قال: "إذا لعب كما كان ضد جيرونا فسيصنع الفارق، ويتوجب عليه الاستمرارية".

وبشأن غياب لاعب الوسط، جود بيلينجهام، بسبب الإصابة، أجاب المدرب المخضرم: "لا نفكر أبدًا في الغيابات.. ومن دون بيلينجهام، فزنا بـ4 مباريات من أصل 4، ومن شاركوا بدلًا منه قدموا أداءً جيدًا.. وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، مثل كورتوا وميليتاو".

وحول مستقبل توني كروس، قال: "يجب احترام القرار الذي سيتخذه، وأداؤه منذ أن بدأ لعب كرة القدم كان دائما هو نفسه.. يجب أن يعتزل اللاعب عند أفضل لحظة له، تماما مثل المدرب".

واستكمل: "إبراهيم دياز خيار، لكن هناك لاعبين آخرين.. لايبزيج فريق جيد للغاية في الكرات الثابتة، وكارفاخال كقلب دفاع لعب بشكل جيد".

وأتم: "تغيير الأجيال أمر طبيعي، حيث رحل بعض الأساطير عن النادي، وبقي البعض الآخر، وكان غياب الأساطير المفتاح لتكيف اللاعبين الشباب".