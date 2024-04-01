حسام حسن يعلق على هدف صلاح في مرمى برايتون

علق المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على تألق قائد "الفراعنة" محمد صلاح في لقاء فريقه ليفربول وبرايتون أمس الأحد لحساب المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح الهدف الثاني ليمنح ليفربول الفوز على برايتون بنتيجة 2-1 وصدارة الدوري الإنجليزي.



ونشر حسام حسن على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة لصلاح من المباراة وعلق "من أيضا؟" مع شعار تاج الملك، في إشارة إلى اللقب الذي تطلقه جماهير ليفربول على النجم المصري.