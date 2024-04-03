ميسي يزف خبرًا سارًا لإنتر ميامي.. هل سيشارك أمام مونتيري؟

ويلتقي الفريقان في مناسبتين هذا الشهر، حيث يستقبل إنتر ميامي نظيره مونتيري في مباراة الذهاب على ملعب "لوكهارت"، بربع نهائي البطولة القارية، على أن تلعب مباراة الإياب بعدها بأسبوع في ملعب "بي بي في آي" بالمكسيك.وشهدت التدريبات الجماعية لإنتر ميامي، قبل يومين من مباراة مونتيري، مشاركة ليونيل ميسي في الحصة التدريبية بعد تعافيه من الإصابة، والتي أُقيمت يوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة مونتيري.وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أنّ النجم الأرجنتيني خاض التدريبات بأكملها وحضر في الجلسة التدريبية بشكل طبيعي للغاية، وبدا جاهزًا للعودة للعب من جديد بعد فترة من الغياب.وكان "البرغوث" قد تعرّض للإصابة في 14 مارس/ آذار الجاري في مواجهة ناشفيل لحساب دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال الكونكاكاف، وتم استبداله في الدقيقة (50)، خوفًا من تفاقم الإصابة، قبل أن يتبين أنّ إصابة ليونيل ميسي عبارة عن حمل عضلي زائد في الفخذ اليمنى، ومُنذ ذلك الحين غاب عن عدة مواجهات، حيث خضع لبرنامج علاجي من أجل التعافي من إصابته.وتسببت مُعاناة المتوج بالكرة الذهبية في 8 مناسبات سابقة، من الغياب عن مواجهات دي سي يونايتد (3-1) ونيويورك ريد بولز (0-4) ونيويورك سيتي (1-1)، كما تم استبعاده عن منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي المنقضية في شهر مارس/آذار الماضي.ليس هناك قرار واضح بشأن مشاركة ميسي أساسيًا من عدمه في مباراة مونتيري، ولكن عودته إلى التشكيلة الأساسية ضد مونتيري بمثابة دفعة كبيرة لفريق تاتا مارتينو، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز بدونه في ثلاث مباريات سابقة قبل فترة التوقف الدولي.ويحلّ إنتر ميامي الأمريكي ضيفًا على نظيره المكسيكي، في مباراة الذهاب بربع نهائي أبطال الكونكاكاف، وذلك فجر الخميس الموافق 4 أبريل/نيسان، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ3:00 صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المُكرمة.