من برشلونة.. سان جيرمان يستهدف صفقة مدوية

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن حقيقة اهتمام باريس سان جيرمان بضم لاعبين من صفوف برشلونة.



وتردد مؤخرا أن إدارة "بي إس جي" تسعى إلى الحصول على توقيع ثنائي البارسا جول كوندي وهيكتور فورت.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن العديد من الأنباء التي تنتشر بشأن ميركاتو باريس مجرد توقعات أو شائعات مرتبطة بمباراة الفريق أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونفت الصحيفة أن يكون سان جيرمان مهتما بضم كوندي وفورت، حيث إن الثنائي لا ينطبق عليه الصفات التي يبحث عنها الفريق الفرنسي لدعم الدفاع.

وأوضحت أن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، غير مهتم الآن بضم ظهير أيمن، بينما يركز على التوقيع مع قلب دفاع.

ويريد باريس التعاقد مع قلب دفاع يتمتع بقوة بدنية واضحة، وعدواني في المواجهات الفردية، كما أنه مميز في ألعاب الهواء.

وكشفت أن النادي الفرنسي لديه اهتمام بلاعب آخر من برشلونة هو فرينكي دي يونج، رغم أنه لن يقدم أي عرض رسمي لضمه حتى ينجح في تنفيذ صفقات أخرى ذات أولوية لإعادة بناء تشكيل الفريق بالموسم المقبل.

وذكرت أن باريس كان مهتما بضم لامين يامال، لكن تخلى عن الفكرة بعد مشاورة وكيله خورخي مينديز، لأن الصفقة شبه مستحيلة.

وأتمت الصحيفة الإسبانية أن النادي الباريسي لم يقدم عرضا بقيمة 200 مليون يورو مطلقًا للتوقيع مع اللاعب الشاب.