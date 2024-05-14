ريال مدريد يخطط لصفقة ثنائية.. هذه تفاصيلها

وتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني، لأول مرة في تاريخه هذا الموسم، تحت قيادة الإسباني تشابي ألونسو، نجم الريال السابق، كما وصل لنهائي اليوروبا ليج وكذلك كأس ألمانيا.ووفقا للصحفي كريستيان فالك، بصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد ينوي التعاقد مع ألونسو في صيف 2025، على الرغم من امتداد عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى صيف 2026.وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد قد يقرر تعيين ألونسو في صيف 2025، خاصة وأنه لو واصل نجاحاته مع باير ليفركوزن، سيكون طموحه أن يرحل عقب الموسم لناد أكبر، ولن يستمر لموسم الثالث.ونوهت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد لا يريد ألونسو فقط من باير ليفركوزن، وإنما يريد معه المهاجم الألماني فلوريان فيرتز.وتألق فيرتز مع ليفركوزن هذا الموسم، وسجل 18 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 46 مباراة.