الجوية يتغلب على النجف وينتزع صدارة الدوري

تغلب فريق القوة الجوية، الثلاثاء، على ضيفه النجف في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتمكن الصقور من الفوز بهدف نظيف سجله مصطفى سعدون في الدقيقة 45 من المباراة التي احتضنها ملعب المدينة الدولي في بغداد.

وبهذا الفوز يستعيد القوة الجوية صدارة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق نقطة عن الشرطة، ولديه مباراة مؤجلة، بينما بقي النجف في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.