الزوراء يواصل نتائجه الإيجابية بفوز جديد على الطلبة

تمكن فريق الزوراء، مساء الثلاثاء، من هزيمة نظيره الطلبة بهدف نظيف في دوري نجوم العراق بكرة القدم.

وسجل هدف النوارس الوحيد علي محسن في الدقيقة 56 من المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي في بغداد. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزوراء الى 55 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي فريق الطلبة في المركز 11 برصيد 34 نقطة.