بينهم عربي.. البايرن يمنح عقودا احترافية لثلاثة لاعبين واعدين

وكشف بايرن عن توقيع عقد احترافي مع لاعب الوسط الكرواتي لوفرو زفوناريك (19 عاما) الذي سجل في أول ظهور له مع العملاق البافاري في المباراة التي فاز بها على فولفسبورغ نهاية الأسبوع الماضي، ومع الجناح الأيسر المغربي آدم أزنو (17 عاما) حتى حزيران 2027.كما وقع لاعب خط الوسط المدافع نويل أسيكو نكيلي (18 عاما)، وهو لاعب في منتخب شباب ألمانيا، عقدا حتى حزيران 2026.وقال المدير الرياضي لبايرن كريستوف فرويند: "فلسفتنا هي أن يكون لدينا أكبر قدر ممكن من إمكانية الوصول للفريق الأول لأنه عنصر مهم في بايرن ميونخ لتطوير اللاعبين الشباب للوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وسنواصل دعمنا الوثيق للاعبين الثلاثة في خطوتهم التالية. فلديهم كل ما يحتاجونه لتحقيق النجاح".تجدر الإشارة إلى أن بايرن ما يزال يبحث عن مدرب جديد ليحل محل توماس توخيل الذي قرر الرحيل عن الفريق مع نهاية هذا الموسم.