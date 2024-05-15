السيتي أم ارسنال؟.. 4 سيناريوهات تحدد بطل الدوري الإنجليزي

واستعاد مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام أرسنال (الوصيف)، بفضل انتصار "السماوي" على توتنهام هوتسبير 2-0، يوم الثلاثاء.في المقابل، تخلى ليفربول عن حلم التتويج باللقب هذا العام، بعد سلسلة من العروض السلبية والنتائج الباهتة للفريق في الفترة الأخيرة، ولم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر 5 جولات، ليبتعد رسميا عن صراع الصدارة.وفي هذا التقرير من "العين الرياضية"، نُسلط الضوء على حسابات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، بين مانشستر سيتي وأرسنال.يختتم مانشستر سيتي سلسلة مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عندما يستضيف وست هام يونايتد في السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد.وفي نفس التوقيت يلتقي أرسنال مع إيفرتون على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، ويخوض "الغانرز" المباراة بعين أمام "التوفيز" وأخرى على لقاء سيتي ووست هام.وفي هذا الصدد، يكفي مانشستر سيتي الفوز بأي نتيجة على وست هام ليضمن التتويج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، بغض النظر عن سيناريو مباراة أرسنال ضد إيفرتون.وقتها سيرتفع رصيد مان سيتي إلى 91 نقطة، وهو رقم مستحيل بالنسبة لأرسنال الوصول إليه هذا الموسم، حتى في حال فوزه على الفريق "الأزرق".في المقابل، فإن تعادل السيتي مع وست هام مقابل انتصار أرسنال على إيفرتون، سيجعل النقاط متساوية لكل منهما بـ89 نقطة، وهنا سيتم الاحتكام لفارق الأهداف الذي يصب في صالح "الغانرز".وفي حال خسارة السيتي، سيحتاج أرسنال للانتصار بأي نتيجة على إيفرتون ليتربع على منصة التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004.وأخيرا، في حال خسارة الفريقين أمام وست هام وإيفرتون، سيضمن مان سيتي التتويج أيضا، بينما تعادل أرسنال ضد "التوفيز" يضمن فوز "السماوي" بغض النظر عن نتيجته أمام "الهامرز".