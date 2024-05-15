عقبة في طريق إعلان صفقة مبابي

وأعلن مبابي رسميًا، قبل عدة أيام، أن الموسم الجاري، سيكون الأخير له مع باريس سان جيرمان، وبعدها سيرحل في صفقة انتقال حر.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، في الأول من حزيران المقبل، ومن ثم ستنطلق بطولة "يورو 2024" يوم 14 من الشهر نفسه، ما يجعل من الصعب إيجاد موعد يمكن فيه تقديم اللاعب مع فريقه الجديد قبل السفر ألى ألمانيا.ورغم أن مبابي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان في نهائي الكأس يوم 25 آيار، أي قبل أسبوع من نهائي الأبطال، إلا أنه خلال ذلك الأسبوع من الصعب أن يتم الإعلان عن الصفقة من طرف ريال مدريد.وأوضحت الصحيفة أن المشكلة تكمن في أنه بداية من 3 حزيران سيكون أمر تقديم مبابي مستحيلًا تمامًا، لأنه اعتبارًا من هذا التاريخ، سيكون اللاعب متواجدًا في معسكر منتخب بلاده.وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه بالنسبة لهذه البطولة (اليورو) "يجب أن تصل الفرق المشاركة إلى المعسكر الأساسي لفريقهم المختار قبل 5 أيام على الأقل من أول مباراة جماعية لهم".لكن الصحيفة نوهت بأن هناك طريقة واحدة فقط تمكن مبابي من الظهور مع فريقه الجديد قبل انطلاق اليورو، وذلك باتفاق اللاعب أو النادي مع الاتحاد الفرنسي على تأجيل استدعائه بعض الوقت، وفي هذه الحالة فقط، سيرتدي مبابي قميص فريقه الجديد في الأيام الأولى من الشهر المقبل.وفي حالة إذا كان هذا الفريق هو ريال مدريد، فإن هذا يعني أنه سيتعين عليه تقديم اللاعب بعد 48 أو 72 ساعة من نهائي دوري أبطال أوروبا، مهما كانت النتيجة، أو الانتظار حتى يتم إقصاء فرنسا من اليورو.