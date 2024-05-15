Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
​الكشف عن "جاسوس خفي" داخل برشلونة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عقبة في طريق إعلان صفقة مبابي

رياضة

2024-05-15 | 11:55
عقبة في طريق إعلان صفقة مبابي
المصدر:
موقع كووورة
734 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، صعوبة إيجاد موعد لتقديم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مع ناديه الجديد والذي من المحتمل بنسبة كبيرة أن يكون ريال مدريد.

وأعلن مبابي رسميًا، قبل عدة أيام، أن الموسم الجاري، سيكون الأخير له مع باريس سان جيرمان، وبعدها سيرحل في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، في الأول من حزيران المقبل، ومن ثم ستنطلق بطولة "يورو 2024" يوم 14 من الشهر نفسه، ما يجعل من الصعب إيجاد موعد يمكن فيه تقديم اللاعب مع فريقه الجديد قبل السفر ألى ألمانيا.

ورغم أن مبابي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان في نهائي الكأس يوم 25 آيار، أي قبل أسبوع من نهائي الأبطال، إلا أنه خلال ذلك الأسبوع من الصعب أن يتم الإعلان عن الصفقة من طرف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة تكمن في أنه بداية من 3 حزيران سيكون أمر تقديم مبابي مستحيلًا تمامًا، لأنه اعتبارًا من هذا التاريخ، سيكون اللاعب متواجدًا في معسكر منتخب بلاده.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه بالنسبة لهذه البطولة (اليورو) "يجب أن تصل الفرق المشاركة إلى المعسكر الأساسي لفريقهم المختار قبل 5 أيام على الأقل من أول مباراة جماعية لهم".

لكن الصحيفة نوهت بأن هناك طريقة واحدة فقط تمكن مبابي من الظهور مع فريقه الجديد قبل انطلاق اليورو، وذلك باتفاق اللاعب أو النادي مع الاتحاد الفرنسي على تأجيل استدعائه بعض الوقت، وفي هذه الحالة فقط، سيرتدي مبابي قميص فريقه الجديد في الأيام الأولى من الشهر المقبل.

وفي حالة إذا كان هذا الفريق هو ريال مدريد، فإن هذا يعني أنه سيتعين عليه تقديم اللاعب بعد 48 أو 72 ساعة من نهائي دوري أبطال أوروبا، مهما كانت النتيجة، أو الانتظار حتى يتم إقصاء فرنسا من اليورو.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
تداعيات &quot;زوجة واحدة لا تكفي&quot;.. قرار كويتي بحق الفنانة العراقية هدى حسين
42.33%
03:45 | 2024-05-14
تداعيات "زوجة واحدة لا تكفي".. قرار كويتي بحق الفنانة العراقية هدى حسين
03:45 | 2024-05-14
قرار &quot;حاسم&quot; من كاساس بشأن عرض كوريا الجنوبية.. هل سيترك تدريب العراق؟
16.67%
03:10 | 2024-05-15
قرار "حاسم" من كاساس بشأن عرض كوريا الجنوبية.. هل سيترك تدريب العراق؟
03:10 | 2024-05-15
توقعات بتوجه رؤوس الأموال من العقارات إلى وجهة جديدة في العراق.. ماهي؟
14.23%
03:16 | 2024-05-15
توقعات بتوجه رؤوس الأموال من العقارات إلى وجهة جديدة في العراق.. ماهي؟
03:16 | 2024-05-15
بينها تخص التربية.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
9.13%
12:50 | 2024-05-14
بينها تخص التربية.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
12:50 | 2024-05-14
خسف أرضي يبتلع شاحنة في بغداد (صور)
9%
08:04 | 2024-05-15
خسف أرضي يبتلع شاحنة في بغداد (صور)
08:04 | 2024-05-15
استشهاد عسكريين بينهم آمر فوج بتعرض شرق صلاح الدين
8.64%
15:44 | 2024-05-13
استشهاد عسكريين بينهم آمر فوج بتعرض شرق صلاح الدين
15:44 | 2024-05-13
المزيد
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بعض مراكز التجميل في واسط لا تخرج منها جميلاً بل مصاباً بمرض الايدز!
Play
بعض مراكز التجميل في واسط لا تخرج منها جميلاً بل مصاباً بمرض الايدز!
06:24 | 2024-05-15
وزارة الزراعة تحارب إنتشار الحمى النزفية في العراق.. هل ستنتصر؟
Play
وزارة الزراعة تحارب إنتشار الحمى النزفية في العراق.. هل ستنتصر؟
06:07 | 2024-05-15
"رداءة" البنزين المحسن يتسبب بأعطال باهظة الثمن للسيارات!
Play
"رداءة" البنزين المحسن يتسبب بأعطال باهظة الثمن للسيارات!
04:45 | 2024-05-15
من بينها مستشفى "ابن سينا".. معظم مستشفيات نينوى خارجة عن الخدمة!
Play
من بينها مستشفى "ابن سينا".. معظم مستشفيات نينوى خارجة عن الخدمة!
04:31 | 2024-05-15
جلسة انتخاب رئيس البرلمان.. الإطار سيعتمد "مناورة الجولة الثالثة" منعا للإحراج
Play
جلسة انتخاب رئيس البرلمان.. الإطار سيعتمد "مناورة الجولة الثالثة" منعا للإحراج
02:38 | 2024-05-15
عمل بعثة يونامي في العراق يقبل على الانتهاء
Play
عمل بعثة يونامي في العراق يقبل على الانتهاء
03:58 | 2024-05-14
الديوانية.. عمال مشروع محطات الطاقة تحت خطر التسريح
Play
الديوانية.. عمال مشروع محطات الطاقة تحت خطر التسريح
03:35 | 2024-05-14
استرجاع أموال المتجاوزين على الحماية الاجتماعية
Play
استرجاع أموال المتجاوزين على الحماية الاجتماعية
03:17 | 2024-05-14
العراقيون ضحية شركات سفر وهمية
Play
العراقيون ضحية شركات سفر وهمية
02:58 | 2024-05-14
بغداد: اصحاب المركبات يتفاجأون بفرض غرامات مرورية كبيرة بحقهم
Play
بغداد: اصحاب المركبات يتفاجأون بفرض غرامات مرورية كبيرة بحقهم
02:24 | 2024-05-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.