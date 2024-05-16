مبابي يسقط 3 ضحايا في ريال مدريد

وبات انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت، سواء بعد التقارير الواردة عن توقيعه للميرينغي أو إعلان اللاعب نفسه رحيله عن نادي باريس سان جيرمان قبل أقل من أسبوع.ويلعب كيليان مبابي في أكثر من مركز، سواء كجناح أو مهاجم صريح، لكن في الأغلب يتم وضع الهداف الفرنسي على الجانب الأيسر.ومن جانبه يعتمد هجوم ريال مدريد في الوقت الحالي على البرازيلي فينيسيوس جونيور كجناح أيسر ومواطنه رودريغو غويس على اليمين، وفي المنتصف يظهر لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.وفي الموسم الحالي يندر اعتماد ريال مدريد على مهاجم صريح (رقم 9) ويكون عادة البديل خوسيلو، وذلك منذ رحيل الفرنسي كريم بنزيما في صيف 2023 إلى الاتحاد السعودي.أكدت تقارير إسبانية أن مبابي سيحصل على القميص رقم 10 في ريال مدريد، الذي يرتديه الآن نجم الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، المتوقع رحيله عن "الميرينغي" بنهاية الموسم الحالي.مبابي لن يتمكن من ارتداء القميص رقم 7 الذي يرتديه مع باريس سان جيرمان، حيث إنه يخص فينيسيوس جونيور.وتحول لوكا مودريتش إلى لاعب بديل في أغلب فترات الموسم الحالي مع ريال مدريد، ولم تلوح بوادر في الأفق عن تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.يشير موقع "ذا أثلتيك" البريطاني في تقرير له إلى أن الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو سيتأثران بقدوم المهاجم الفرنسي إلى بطل إسبانيا.في البداية قام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بتجربة فينيسيوس في أكثر من موقف بمركز المهاجم الصريح.ويبدو أن الحل الأقرب سيكون إبعاد فينيسيوس عن مركز الجناح الأيسر، والدفع به إما على الجانب الأيمن أو في مركز المهاجم.وهناك حل آخر وهو إبقاء الثنائي البرازيلي على الطرفين والزج بمبابي في مركز المهاجم الصريح لقدراته في تسجيل الأهداف.في كل الأحوال فإن وجود مبابي سيتسبب في إرباك دفاعات خصوم ريال مدريد، لقدرته على جذب المدافعين وإتاحة الفرصة للإنجليزي بيلينغهام للتوغل داخل المساحات الفارغة.بالإضافة إلى أن قدوم مبابي مع وجود فيني ورودريغو قد يؤدي إلى تشكيلات مختلفة على الأطراف وتبادل أدوار يصعب معه تحديد مكمن الخطورة.أحد الحلول الواردة التي طرحها المدافع الفرنسي السابق ويليام غالاس، هي أن يبيع ريال مدريد فينيسيوس جونيور ولكن بالطبع ليس الآن في أوج تألقه.وقال غالاس في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يقدم فينيسيوس موسماً مذهلاً مع ريال مدريد ولو فاز بدوري أبطال أوروبا سيكون مرشحاً للكرة الذهبية".وأوضح: "لكني لا أعرف ما سيحدث مع قدوم مبابي، لأن مركز المهاجم الصريح ليس مكانه، لا أندهش لو لعب كيليان كمهاجم رقم 9، ثم يتم بيع فيني في الموسم التالي".ولا يتوقف الأمر على فيني، حيث تحدثت تقارير في الصحافة الإسبانية في وقت سابق على إمكانية بيع رودريغو أيضاً في صيف 2024 لتقليل الإنفاق على المهاجمين ولعدم الحاجة الفنية.وبعيدا عن الأمور الفنية، سيحقق ريال مدريد استفادة مالية كبيرة إذا قرر بيع فينيسيوس الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 150 مليون يورو، بزيادة 50 مليون عن مواطنه رودريغو.