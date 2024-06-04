بشكل مفاجئ.. ديوكوفيتش ينسحب من فرنسا المفتوحة للتنس

وكان جوكوفيتش قد تحدى آلام الركبة، ليعبر الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، في دور الـ16، مساء الاثنين.وكان جوكوفيتش متأخرا بواقع مجموعتين لواحدة، ليعود وينتصر في اللقاء 3-2.وكان من المقرر أن يواجه جوكوفيتش حامل اللقب والمصنف الأول في البطولة منافسه النرويجي كاسبر رود في دور الثمانية الأربعاء، لكن الإصابة أنهت رحلته مبكرا.وسيتأهل رود إلى دور نصف النهائي دون عناء، مع انسحاب جوكوفيتش.