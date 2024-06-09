طاقم تحكيم اماراتي لمباراتي العراق والسعودية في التصفيات المزدوجة

وتم تكليف الطاقم الدولي المكون من عمر آل علي، حكم الساحة، ومحمد أحمد الحمادي، حكم مساعد أول، وجاسم عبد الله، حكم مساعد ثان، وسلطان محمد صالح، حكم رابع، بإدارة مباراة العراق وفيتنام، على استاد البصرة الدولي، لحساب المجموعة السادسة.كما تم تكليف طاقم التحكيم الدولي بقيادة عادل النقبي، حكم الساحة، ومعه أحمد الراشدي، حكم مساعد أول، وسبت عبيد، حكم مساعد ثان، ويحيى الملا، حكم رابع، بإدارة مباراة السعودية والأردن، المزمعة على استاد جامعة الملك فهد، في العاصمة السعودية الرياض، لحساب المجموعة السابعة.