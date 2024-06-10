برشلونة يخطط لصفقة ألمانية لسد ثغرة الفريق

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فليك طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع أنجلو ستيلر لاعب شتوتجارت.ستيلر، البالغ من العمر 23 عاما، كان أحد أبرز لاعبي شتوتجارت في الموسم المفاجئ للفريق تحت قيادة سيباستيان هوينيس، الذي أنهاه في المركز الثاني بالبوندسليجا.ويعرف فليك ستيلر جيدا، حيث لعب تحت قيادته عندما كان مدربا لبايرن ميونخ، وهو من جعله يشارك لأول مرة في كانون الأول 2020 في دوري أبطال أوروبا.وأضافت الصحيفة: "يرى المدرب في أنجلو حلقة وصل بين اللاعبين ذوي الطابعين الدفاعي والهجومي، ويفضل فليك أن يملك لاعبا متعدد الاستخدامات أكثر من محور تقليدي".ويرتبط ستيلر بعقد مع شتوتجارت حتى صيف 2027، ومن المتوقع أن يكون سعره المبدئي 25 مليون يورو.