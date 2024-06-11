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أبرزها "تصنيف فيفا".. أسباب جوهرية تدفع العراق لتحقيق الفوز على فيتنام اليوم
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السومرية نيوز – رياضة
يستعد المنتخب العراقي إلى مواجهة نظيره الفيتنامي مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وسيحتضن ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" لقاء أسود الرافدين ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لبغداد مع توقعات بحضور أكثر من 60 ألف متفرج في الملعب.
ويدخل منتخب العراق المباراة وهو يتصدر ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 15 نقطة وضمن مسبقًا التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كما حسم التأهل لكأس آسيا 2027.
ورغم أن المباراة تحصيل حاصل ونتيجتها لن تكون مؤثرة، إلا أن هناك 3 أسباب ستدفع المنتخب العراقي إلى تحقيق الفوز في المباراة وعدم الإهمال بنتيجتها ونستعرضها في التقرير التالي:
*تصنيف فيفا يحفز منتخب العراق
تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو الشغل الشاغل للمنتخب العراقي ومدربه الإسباني خيسوس كاساس، حيث يأمل الفريق العراقي تحقيق الفوز مع تعثر السعودية أمام الأردن كي يقفز للمستوى الثاني من قرعة آسيا.
ويحتل المنتخب العراقي المركز 58 عالميًا في حين يحتل المنتخب السعودي المركز الـ53 وعلى مستوى آسيا، ويحتاج أسود الرافدين للفوز مع خسارة الأخضر السعودي للتفوق عليه في تصنيف قرعة المرحلة القادمة من التصفيات.
*تعزيز سلسلة الفوز
منذ أول انتصار حققه العراق في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أمام إندونيسيا في ملعب البصرة الدولي وبنتيجة 5-1، لم يتعثر العراق في أي مباراة بالتصفيات واستمر بسلسلة الفوز لخمس مباريات متتالية.
الفريق العراقي يريد تعزيز هذا الرقم المميز في التصفيات والذي لم يتحقق لسنوات طويلة جدًا، إذ لم يسبق لأسود الرافدين تحقيق سلسلة انتصارات مشابهة لانتصاراته التي يحققها في هذه التصفيات.
*إنهاء المرحلة الحالية من التصفيات بأفضل طريقة
مباراة اليوم من المؤمل أن تشهد حضور أكثر من 60 ألف متفرج في مدرجات ملعب البصرة الدولي، هذا الرقم الكبير سيشكل حافزًا كبيرًا لدى اللاعبين لتقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق أفضل نتيجة في الوقت ذاته.
لاعبو الفريق العراقي يريدون توديع الجماهير في التصفيات الآسيوية المزدوجة بأفضل طريقة، لتعزيز ثقتهم قبل الدخول في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم والتي ستنطلق مبارياتها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين منتخب العراق وفيتنام كانت قد انتهت بفوز أسود الرافدين بنتيجة 1-0 بهدف قاتل سجله اللاعب مهند علي "ميمي".
المصدر: winwin
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