أبرزها "تصنيف فيفا".. أسباب جوهرية تدفع العراق لتحقيق الفوز على فيتنام اليوم

وسيحتضن ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" لقاء أسود الرافدين ضد فيتنام عند الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لبغداد مع توقعات بحضور أكثر من 60 ألف متفرج في الملعب.ورغم أن المباراة تحصيل حاصل ونتيجتها لن تكون مؤثرة، إلا أن هناك 3 أسباب ستدفع المنتخب العراقي إلى تحقيق الفوز في المباراة وعدم الإهمال بنتيجتها ونستعرضها في التقرير التالي:تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو الشغل الشاغل للمنتخب العراقي ومدربه الإسباني خيسوس كاساس، حيث يأمل الفريق العراقي تحقيق الفوز مع تعثر السعودية أمام الأردن كي يقفز للمستوى الثاني من قرعة آسيا.منذ أول انتصار حققه العراق في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أمام إندونيسيا في ملعب البصرة الدولي وبنتيجة 5-1، لم يتعثر العراق في أي مباراة بالتصفيات واستمر بسلسلة الفوز لخمس مباريات متتالية.مباراة اليوم من المؤمل أن تشهد حضور أكثر من 60 ألف متفرج في مدرجات ملعب البصرة الدولي، هذا الرقم الكبير سيشكل حافزًا كبيرًا لدى اللاعبين لتقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق أفضل نتيجة في الوقت ذاته.يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب بين منتخب العراق وفيتنام كانت قد انتهت بفوز أسود الرافدين بنتيجة 1-0 بهدف قاتل سجله اللاعب مهند علي "ميمي".