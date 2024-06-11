ليفاندوفسكي يصدم جماهير بولندا قبيل انطلاق يورو 2024

وأصيب ليفاندوفسكي، قائد بولندا، وأفضل هداف في صفوفها بـ 82 هدفًا خلال 149 مباراة دولية، في ركبته اليمنى، واضطر لمغادرة الملعب عند الدقيقة 33 من عمر المباراة، التي جمعتهما مع تركيا، وذلك بعدما أسهم ابن الـ35 عامًا في افتتاح التسجيل من تمريرة حاسمة.وقال طبيب المنتخب، ياتسيك ياورشيفسكي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مهاجم برشلونة صاحب الـ149 مباراة دولية: "تعرّض لتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين، ما سيحرمه المشاركة في المباراة الأولى من البطولة، نبذل قصارى جهدنا ليتمكن من خوض المباراة الثانية ضد النمسا في 21 يونيو".وأوقعت القرعة بولندا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا وهولندا والنمسا.وقبل أيام من مباراتها الأولى أمام هولندا، خسرت بولندا أيضا جهود المهاجم أركاديوش ميليك أيضاً بعدما أصيب خلال المباراة الودية الأولى أمام أوكرانيا.وخضع ميليك لجراحة مجهرية في الغضروف المفصلي الأيسر، وفقاً لما أشار ناديه يوفنتوس الإيطالي في بيان يوم الإثنين، دون تحديد موعد نهائي لعدم تواجده.وخطفت بولندا بطاقة التأهل للبطولة المقرر إقامتها في ألمانيا بصعوبة بالغة، علما بأنها شاركت في النسخ الأربعة الأخيرة.ولم تتخط بولندا دور المجموعات في نسخ 2008 و2012 و2021، حيث تعرضت في النسخة الأخيرة من اليورو لهزيمتين وتعادل.