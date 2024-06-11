بعد هزيمة الفلبين.. اندونيسيا تحطم آمال فيتنام وتتأهل لدور الحسم بالتصفيات الآسيوية

وبهذا الفوز اصبح رصيد اندونيسيا 10 نقاط بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفلبين عند النقطة 1 بالمركز الأخير.وبذلك، يكون الأحمر الإندونيسي، قد ضمن التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية ليخيب آمال المنتخب الفيتنامي الذي تنتظره مباراة صعبة أمام المنتخب العراقي في ملعب جذب النخلة بمحافظة البصرة.وفي تمام الساعة التاسعة مساء، سيلاعب منتخبنا الوطني نظيره الفيتنامي على أرض جذع النخلة، في مباراة من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ يسعى فيها أسود الرافدين إلى تحقيق العلامة الكاملة قبل الانتقال الى الدور المقبل من التصفيات.وتضم المجموعة F كل من (العراق، اندونيسيا، فيتنام، والفلبين)، ويتصدرها المنتخب العراقي برصد 15 نقطة من أصل 5 مباريات.