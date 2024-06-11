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السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة فيتنام في التصفيات المزدوجة
Alsumaria Tv
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تنشر السومرية نيوز، تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الفيتنامي ضمن الجولةِ السادسة من المجموعة F (السادسة) من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وتجري المباراة بين العراق وفيتنام في تمام الساعة 9:00 من مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت العاصمة بغداد) في ملعب البصرة الدوليّ.
أدناه تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ العراقي:
جلال حسن
ريبين سولاقا
حسين علي
زيد تحسين
أحمد يحيى
أسامة رشيد
أمير العماري
لؤي العاني
علي جاسم
يوسف الأمين
مهند علي
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