السومرية تنشر تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة فيتنام في التصفيات المزدوجة

وتجري المباراة بين العراق وفيتنام في تمام الساعة 9:00 من مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت العاصمة بغداد) في ملعب البصرة الدوليّ.أدناه تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ العراقي:جلال حسنريبين سولاقاحسين عليزيد تحسينأحمد يحيىأسامة رشيدأمير العماريلؤي العانيعلي جاسميوسف الأمينمهند علي