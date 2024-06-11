لبحث استعدادات الموسم المقبل.. فليك يصل برشلونة

وبعد أن كان مقررا أن يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم المقبل في 8 يوليو/تموز المقبل، عندما كان تشافي هرنانديز هو المدير الفني، فإن المدرب الألماني سيقرر موعد بداية التدريبات، فضلا عن اللاعبين المزمع التعاقد معهم، وكذلك تحديد قائمة الراحلين.وكان صاحب الـ59 عاما قد سافر لجزيرة إيبيزا الإسبانية لبضعة أيام للاستمتاع بالإجازة، وذلك بعد توقيع عقود تدريب الفريق الكتالوني نهاية مايو/أيار الماضي، ثم عاد بعدها إلى بلاده.وحرص المدرب الألماني على مؤازرة فريق كرة اليد في نهائي دوري أبطال أوروبا الأحد الماضي في كولن أمام آلبورج الدنماركي، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز البارسا باللقب الـ12 في تاريخه، حيث كان برفقة برئيس البلاوجرانا، خوان لابورتا.