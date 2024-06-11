العراق يتجاوز فيتنام بثلاثية في تصفيات كأس العالم

تمكن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، من هزيمة نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف في تصفيات كأس العالم.

وسجل حسين علي وعلي جاسم وأيمن حسين أهداف العراق الثلاثة وذلك خلال المباراة التي احتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة. وبهذا الفوز يكون العراق قد حقق العلامة الكاملة في مباريات مجموعته برصيد 18 نقطة، بانتظار قرعة الدور الحاسم من التصفيات.