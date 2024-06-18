تعرف على جدول مباريات ريال مدريد خلال الموسم الجديد من "لا ليجا"

وتنطلق مباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-25، بداية من 18 أب المقبل، وتستمر حتى 25 أيار 2025.ويبدأ ريال مدريد مشواره الدفاع عن اللقب بمواجهة ريال مايوركا خارج الأرض.وإليكم ترتيب مباريات ريال مدريد من الجولة الأولى وحتى نهاية الموسم:الجولة الأولى: ريال مايوركا (خارج الأرض)الجولة الثانية: ريال بلد الوليد (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة الثالثة: لاس بالماس (خارج الأرض)الجولة الرابعة: ريال بيتيس (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة الخامسة: ريال سوسيداد (خارج الأرض)الجولة السادسة: إسبانيول \ ريال أوفيدو (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة السابعة: ديبورتيفو ألافيس (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة الثامنة: أتلتيكو مدريد (خارج الأرض)الجولة التاسعة: ضد فياريال (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة العاشرة: سيلتا فيجو (خارج الأرض)الجولة 11: برشلونة (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 12: فالنسيا (خارج الأرض)الجولة 13: أوساسونا (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 14: ليجانيس (خارج الأرض)الجولة 15: خيتافي (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 16: جيرونا (خارج الأرض)الجولة 17: رايو فاليكانو (خارج الأرض)الجولة 18: إشبيلية (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 19: أتليتك بيلباو (خارج الأرض)الجولة 20: لاس بالماس (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 21: بلد الوليد (خارج الأرض)الجولة 22: إسبانيول \ ريال أوفيدو (خارج الأرض)الجولة 23: أتلتيكو مدريد (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 24: أوساسونا (خارج الأرض)الجولة 25: جيرونا (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 26: ريال بيتيس (خارج الأرض)الجولة 27: رايو فاليكانو (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 28: فياريال (خارج الأرض)الجولة 29: ليجانيس (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 30: فالنسيا (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 31: ديبورتيفو ألافيس (خارج الأرض)الجولة 32: أتلتيك بلباو (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 33: خيتافي (خارج الأرض)الجولة 34: سيلتا فيجو (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 35: برشلونة (خارج الأرض)الجولة 36: ريال مايوركا (ملعب سانتياجو بيرنابيو)الجولة 37: إشبيلية (خارج الأرض)الجولة 38: ريال سوسيداد (ملعب سانتياجو بيرنابيو)