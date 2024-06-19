اول تعليق لأردا غولر بعد تحطيم رقم رونالدو القياسي

وسجل غولر هدفا صاروخيا، أسهم به في فوز تركيا على جورجيا بنتيجة 3-1، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.وأصبح صاحب الـ19 عاما بذلك أصغر لاعب يسجل هدفا في ظهوره الأول بالبطولة على مدار تاريخها، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخة 2004.لكن نجم ريال مدريد الإسباني أكد بعد المباراة أنه لا يهتم بـ"الإنجازات الشخصية"، بقدر بإنجازات الفريق.وقال غولر عقب المباراة التي أصبح فيها اللاعب الأصغر سنا الذي يسجل هدفا في البطولة: "لا تهمني الإنجازات الشخصية، ما يهمني هو إنجازات الفريق".واعتبر غولر، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، أنها كانت مباراة صعبة، مبرزا دعم الجماهير التركية في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند.كما اعتبر أنه من الرائع تحقيق الفوز لمدربه الإيطالي فينتشينزور مونتيلا بمناسبة عيد ميلاده الـ52.