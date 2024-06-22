علي جاسم ضمن خططه.. تفاصيل مشروع فابريغاس مع نادي كومو الإيطالي

السومرية نيوز – رياضة



قطعت إدارة نادي كومو الإيطالي، شوطًا كبيرًا في المفاوضات لضم جناح المنتخب العراقي ونادي الكهرباء علي جاسم، لصفوف فريقها الكروي المتأهل حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيريا أ".





وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن اللاعب علي جاسم سيوقع على عقده مع نادي كومو الإيطالي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ سيكون عقدًا طويل الأمد ويمتد لأربع سنوات مع مقابل أكثر من 500 ألف يورو، حيث من المؤمل أن يكمل كومو جميع الإجراءات المتعلقة بصفقة جاسم قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.



كما ان اللاعب علي جاسم لا يستطيع الانتظار لبدء تجربته الجديدة مع نادي كومو الإيطالي، خصوصًا أن اللاعب منفتح جدًا على الاحتراف في أوروبا ويجد أن فريق كومو أفضل محطة احترافية لتكون بوابة للانتقال إلى فريق أعلى سواء في إيطاليا أو في أوروبا بشكل عام.



علي جاسم ضمن خطط فابريغاس الموسم القادم

أكد مدرب كومو سيسك فابريغاس للاعب ولعائلته بأنه سيكون ضمن خططه في الموسم المقبل، حيث ينتظر المدرب الإسباني من اللاعب بذل أقصى ما لديه ليكون جاهزًا للتحدي الجديد، إذ سيعول عليه في تشكيلته إلى جانب 4 صفقات أخرى يستعد الفريق الإيطالي إلى إبرامها في الانتقالات الصيفية الحالية. ويلعب علي جاسم (20 عامًا) في صفوف القوة الجوية حاليًا على سبيل الإعارة ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، إذ تبقت 5 مباريات فقط على نهاية دوري نجوم العراق.وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن اللاعب علي جاسم سيوقع على عقده مع نادي كومو الإيطالي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ سيكون عقدًا طويل الأمد ويمتد لأربع سنوات مع مقابل أكثر من 500 ألف يورو، حيث من المؤمل أن يكمل كومو جميع الإجراءات المتعلقة بصفقة جاسم قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.أكد مدرب كومو سيسك فابريغاس للاعب ولعائلته بأنه سيكون ضمن خططه في الموسم المقبل، حيث ينتظر المدرب الإسباني من اللاعب بذل أقصى ما لديه ليكون جاهزًا للتحدي الجديد، إذ سيعول عليه في تشكيلته إلى جانب 4 صفقات أخرى يستعد الفريق الإيطالي إلى إبرامها في الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المؤمل ان يتحدث علي جاسم مع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس عن أفكار المدرب سيسك فابريغاس وخططه وكيفية تعامله مع اللاعبين، لا سيما أن كاساس يعرف فابريغاس جيدًا عندما كان مساعدًا للمدرب لويس إنريكي في برشلونة.



وبالتوازي مع صفقة علي جاسم، تستعد إدارة نادي كومو إلى إكمال التعاقد مع مهاجم روما أندريا بيلوتي الذي أعير لفريق فيورنتينا، إذ يرى فابريغاس أن حضور بيلوتي مهم في الفريق إلى جانب علي جاسم الذي قد يلعب في مركز المهاجم الثاني وقد يكلف خزائن النادي 5 ملايين يورو.



وإلى جانب بيلوتي، تسعى إدارة كومو إلى التعاقد مع لاعب إنتر ميلان السابق ستيفانو سينسي بشكل مجاني، خصوصًا أن اللاعب سيصبح حرًا ابتداءً من الأول من يوليو/ تموز المقبل.



وكذلك تتحرك إدارة كومو، للظفر بخدمات لاعب سمبدوريا سيموني جيوردانو وهو يلعب في مركز الظهير الأيسر وتبلغ قيمته السوقية مليون و200 ألف يورو.



ويعد لاعب كالياري ألبرتو دوسينا، هو الهدف الأهم للفريق الإيطالي وتبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو، إذ يلعب في مركز قلب الدفاع.