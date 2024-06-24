بعضها يصعب كسرها.. أبرز أرقام ميسي القياسية في عيد ميلاده الـ37

في مباراة الأرجنتين الأولى ضد كندا (2-0)، أصبح ميسي أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ البطولة (35 مباراة). ويطمح لأن يصبح الهداف التاريخي للبطولة متجاوزًا مواطنه توتشو مينديز والبرازيلي زيزينيو (17 هدفًا)، حيث سجل حتى الآن 13 هدفًا.انتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان بسبب المشكلات الاقتصادية في برشلونة، ولعب في فرنسا حتى 2023، وبعد تتويجه بكأس العالم في قطر 2022، قرر إنهاء مسيرته في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.صاحب أكبر عدد من الألقاب الرسمية في التاريخ (44).الأكثر حصولًا على الكرة الذهبية (8).الأكثر فوزًا بالحذاء الذهبي (6).دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيله 91 هدفًا في عام 2012.اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات مع الألبيسيليستي (183).الأكثر تسجيلًا للأهداف مع الأرجنتين (108).13 هدفًا.2006، 2014، 2018، و2022.18 سنة و357 يومًا.31 هدفًا.5 بطولات.26 مباراة.2,314 دقيقة.19 مباراة.13 هدفًا و8 تمريرات (الاكثر)حصل عليها مرتين (2014 و2022).14 مرة.التسجيل في كأس العالم في أعمار مختلفة.16 سنة و6 أشهر ويومين.8 مباريات.هدفين.35 مباراة.18 تمريرة.10 ألقاب.672 هدفًا مع برشلونة.474 هدفًا.26 هدفًا.50 هدفًا (2011-12).21 تمريرة (2019/20).193 تمريرة.36 مرة.سجل في 21 مباراة متتالية (موسم 2012/13).8 مرات.120 هدفًا مع برشلونة.40 فريقًا.123 مباراة.أرقام ليونيل ميسي القياسية تجعل منه أسطورة لا تُنسى في عالم كرة القدم. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي شهادة على التفاني والموهبة والقدرة الفائقة على التألق في أصعب المواقف وأكبر البطولات.بإنجازاته العديدة، يظل ميسي رمزًا للإبداع والتفوق الرياضي، ويستمر في إلهام الأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم حول العالم. مع استمرار مشاركته في البطولات، يمكننا توقع المزيد من اللحظات التاريخية والأرقام القياسية التي سيضيفها إلى سجله الرائع.