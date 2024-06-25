مهاجم عراقي على رادار كبار الاندية الأوروبية

وبحسب الصحيفة فإن أندية مانشستر يونايتد وولفرهامبتون يراقبان اللاعب العراقي الشاب تمهيداً للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية؛ من أجل تعزيز صفوفهما.وأوضحت أن الناديين يسعيان لضم أفضل المواهب الشابة إلى أكاديميتيهما، ووقع اختيارهما على الموهبة العراقية، بوتان أمين، البالغ 17 عاماً.اللاعب صاحب الـ17 عاماً، ينشط في مركز الهجوم، ويعد ضمن مجموعة اللاعبين المحترفين في أوروبا الذين وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق لضمه لصفوف الفريق.ورغم أن أمين، لم يمثل الفريق الأول لفريق سويندون تاون، حتى الآن، لكنه لعب مع فريق النادي تحت 18 عاماً في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، وسجل اللاعب العراقي ثلاثة أهداف في أربع مباريات شارك فيها، وجاء اثنان من أهدافه في الفوز في الدور الرابع على نادي مانشستر يونايتد.وحال انضمام أمين إلى صفوف مانشستر يونايتد، سيكون ثاني عراقي يحمل قميص الفريق الإنجليزي، بعد زيدان إقبال، الذي مثل الفريق من خلال الأكاديمية حتى الانتقال إلى صفوف نادي أوتريخت الهولندي، في يونيو 2023.