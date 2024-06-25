"يورو 2024".. النمسا تصعق هولندا وفرنسا تكتفي بالوصافة

صعقت النمسا نظيرتها هولندا بالتغلب عليها بنتيجة (3-2) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات يورو 2024 المقامة في ألمانيا، فيما تعادل منتخب فرنسا مع بولندا بنتيجة 1/1 في ختام منافسات الدور الأول.





وسجل ثلاثية النمسا دونيايل مالين بالخطأ في مرماه (ق6) ورومانو شميد (ق59) ومارسيل سابيتزر (ق80)، بينما سجل ثنائية هولندا كودي جاكبو (ق47) وممفيس ديباي (ق 75).



وبتلك النتيجة رفعت النمسا رصيدها إلى 6 نقاط لتخطف صدارة المجموعة الرابعة وتحجز مقعدها في ثمن النهائي، بينما تجمد رصيد هولندا عند 4 نقاط في المركز الثالث وتضمن التأهل للدور التالي بين أفضل ثوالث.

الى ذلك، فرط منتخب فرنسا في صدارته للمجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا بعد تعادله مع بولندا بنتيجة 1/1 مساء الثلاثاء في ختام منافسات الدور الأول.



وتقدم الديوك بهدف قائدهم كيليان مبابي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، ومنح روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبولندا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء أخرى.



ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 5 نقاط ليتراجع للمركز الثاني خلف النمسا 6 نقاط بعد الفوز على هولندا بنتيجة 2/3 ليتراجع الطواحين أيضا للمركز الثالث، ويتأهلوا سويا للدور الثاني.



أما منتخب بولندا فقد حصل على نقطة شرفية قبل توديع منافسات يورو 2024.