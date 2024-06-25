مهاجم برشلونة يقترب من التعاقد مع تشيلسي

ووفقا لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن تشيلسي توصل لاتفاق شفهي للتعاقد مع مارك جويو من برشلونة.

وينتهي عقد مارك جويو (17 عاما) مع برشلونة، في صيف 2025، ولديه شرط جزائي في عقده، بقيمة 6 ملايين يورو.وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "أبلغ تشيلسي برشلونة بقرار تفعيل الشرط الجزائي لجويو هذا الأسبوع، بقيمة 6 ملايين يورو".وأضاف: "حاول برشلونة تمديد عقد جويو وتغيير الشرط الجزائي، لكن مارك اللاعب قرر تجربة فصل جديد".وتابع: "سيتم استكمال الصفقة رسميا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيكون جويو جزءا من فريق تشيلسي تحت قيادة إنزو ماريسكا في فترة ما قبل الموسم".وختم: "يرى تشيلسي أن جويو موهبة كبيرة ذات إمكانات هائلة وفرصة كبيرة أيضا مع شرط الإفراج الرخيص".