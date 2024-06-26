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بعد إصابة في الركبة.. تحديد موعد عودة العراقي "كيفن يعقوب" إلى الملاعب

رياضة

2024-06-26 | 04:03
بعد إصابة في الركبة.. تحديد موعد عودة العراقي &quot;كيفن يعقوب&quot; إلى الملاعب
909 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف لاعب المنتخب العراقي المحترف في صفوف آرهوس الدنماركي، كيفن يعقوب سبب تأخر عودته إلى الملاعب، رغم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

وغاب يعقوب عن الملاعب لمدة عام كامل، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة أثناء مباراة "أسود الرافدين" الودية أمام كولومبيا في 23 يونيو/ حزيران 2023.

وقال يعقوب في تصريحات لموقع "KSDH" الدنماركي: "عام كامل مر بسرعة على غيابي عن الملاعب بعد إصابة في الركبة، لذلك آمل أن أعود قريبًا، لن يكون في المباراة الأولى للموسم الكروي الجديد في الدنمارك، ولكن سأعود بعد فترة وجيزة من الجولة الأولى".

كيفن يعقوب يكشف تطورات حالته الصحية
وأضاف قائلًا: "أنا أتعافى بشكل جيد، لكنني لا أريد أن أفعل أي شيء بسرعة كبيرة، لأنني يجب أن أكون جاهزًا تمامًا عندما أعود، أنا أتدرب باستمرار في صالة الألعاب الرياضية في فريدنسفانغ، والتدريبات الجماعية ستكون هي محطتي التالية".

وأكمل اللاعب العراقي: "الإصابة بالركبة تحدث معي للمرة الثانية، لذلك قمنا بإصلاح عدد من الأشياء في الركبة للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى، وهذا يعني أيضًا أن الأمر استغرق وقتًا أطول قليلًا من المعتاد للإصابة، لكنني سأعود قريبًا إلى الملعب وسأعود أقوى، أنا متأكد".

وتابع: "العملية الجراحية أجريت في لندن من قبل الطبيب آندي ويليامز، الذي لديه خبرة في هذا النوع من الإصابات التي حدثت للعديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز".
 
وزاد كيفن يعقوب قائلًا: "أثق بنفسي وبقدراتي، بغض النظر عن المدة التي سأغيب فيها، لكنني أثق بأنني سأعود وأقوم بأشياء رائعة لهذا النادي، ليس لدي شك في ذلك".
 
وكاساس لم يخفِ سعادته الكبيرة بعودة اللاعب كيفن يعقوب، إذ أبلغ المقربين منه بأن خياراته الهجومية ستصبح أكثر مرونةً مع وجود اللاعب، خصوصًا أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز بالإضافة إلى سرعته والأدوار الدفاعية التي يؤديها داخل الملعب.

ولعب يعقوب مباراة واحدة فقط مع المنتخب العراقي وكانت أمام كولومبيا، إذ يتطلع اللاعب البالغ من العمر (23 عامًا) إلى مواصلة مشواره مع أسود الرافدين، لتحقيق أهدافه على المدى البعيد.

وكان كيفن يعقوب قد أجرى في 20 يوليو/ تموز 2023 عملية جراحية ناجحة في لندن، لمعالجة الإصابة على مستوى أوتار الركبة، لتتأجل عودته في أكثر من مناسبة من أجل التماثل للشفاء الكامل قبل اللعب مجددًا، إذ لم يرغب بالمجازفة بالعودة قبل الحصول على الضوء الأخضر من الكادر الطبي المشرف عليه.
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