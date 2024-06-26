الدوري العراقي سابعا بين دوريات آسيا

حصل الدوري العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، المركز السابع آسيويا، بحسب موقع " footy rankings" العالمي للتصنيف.

وبحسب التصنيف يكون الدوري العراقي قد تفوق على الدوري القطري والأوزبكي والكويتي.



وجاء الدوري الكوري الجنوبي بالمركز الاول في تصنيف الدوريات الاسيوية لموسم 2024، يليه الدوري الياباني بالمركز الثاني، ثم الدوري السعودي بالمركز الثالث، وبالمركز الرابع الدوري الاسترالي، ثم الدوري الايراني خامساً، فالدوري الاماراتي سادساً.