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48 ساعة راحة لمنتخبات يورو 2024 قبل انطلاق ثمن النهائي

رياضة

2024-06-27 | 02:36
48 ساعة راحة لمنتخبات يورو 2024 قبل انطلاق ثمن النهائي
477 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

لن يشهد اليوم الخميس، أية مباريات في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إذ تحصل المنتخبات على راحة لمدة يومين، قبل انطلاق منافسات دور الـ16 في البطولة.

*يورو 2024
وأسدل الستار عن مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا بألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، على أن تنطلق منافسات ثمن النهائي اعتبارا من يوم السبت المقبل.
ورفضت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المفاجآت وابتسمت للمنتخبات الكبيرة في صراع التأهل الى دور الستة عشر بعد ختام منافسات الجولة الثالثة بالأمس ومعرفة المتأهلين للأدوار الإقصائية.

يورو 2024 .. تأهل المنتخبات المرشحة للقب

وتأهلت جميع المنتخبات المرشحة بشكل رئيسي للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا صاحب الأرض والجمهور، إيطاليا بطل النسخة الأخيرة، البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، هولندا، وبلجيكا، الى الدور القادم، عدا كرواتيا التي ودعت المنافسات بعدما فشلت في تقديم أية مستويات تذكر وغابت عن أفضل الثوالث في المسابقة.

وانفرد منتخب إسبانيا برقم مميز في بطولة يورو 2024 بعدما استطاع الحفاظ على نظافة شباكه طيلت المباريات الثلاثة التي خاضها حتى الآن، بعدما تعادلت فرنسا مع بولندا بنتيجة 1-1 وتلقت شباك الديوك هدفًا من ركلة جزاء أحرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

في حين احتفظ منتخب ألمانيا بأرقام إيجابية متفوقًا بها على كافة الفرق التي تشارك في المسابقة أبرزها الأهداف الثمانية التي سجلها كأثر فريق مشارك يزور شباك المنافس، وتصدره نسبة امتلاك الكرة بمتوسط 64.3% في المباراة الواحدة، ودقة تمريرات بلغت 93%.

مواعيد مباريات دور 16 في يورو 2024

تقام مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، خلال الفترة ما بين يوم السبت 29 يونيو، إلى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، وذلك بنظام خروج المغلوب، وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وصولا إلى المباراة النهائية يوم 14 يوليو.

وتفتتح منافسات ثمن النهائي بمباراة سويسرا وصيفة المجموعة الأولى وإيطاليا وصيف المجموعة الثانية، وذلك في السابعة مساء يوم السبت الموافق 29 يونيو، كما يلتقي منتخب ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره الدنمارك في العاشرة مساء السبت.

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