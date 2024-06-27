جدول مباريات العراق في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم

جدول المباريات ادناه:

وعاش جمهور كرة القدم في القارة الصفراء إثارة خارج الملعب صباح يوم الخميس 27 يونيو، حيث أقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث.تأهل 18 منتخبًا إلى الدور الحاسم والمؤهل بشكلٍ مباشر إلى مونديال الولايات المتحدة، نصفها من عرب آسيا وهم السعودية وقطر والإمارات والبحرين وعمان وفلسطين والأردن والعراق والكويت.أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث منتخبان عربيان في المجموعة الأولى، هما قطر والإمارات، وسيدخلان في منافسة شرسة مع منتخبات إيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.واكتملت نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا الدور الثالث بالمجموعة الثالثة، وقد وقع بها الثنائي العربي السعودية والبحرين، وذلك بجانب اليابان وأستراليا والصين وإندونيسيا.سيكون كأس العالم 2026 أول نسخة من البطولة الأكثر شعبية بمشاركة 48 فريق، بعد أن كان يتأهل إليها 32 منتخب حتى نسخة 2022 في قطر.وستُقام منافسات كل مجموعة في الدور الثالث بنظام "الدوري" من مباريات ذهاب وإياب. وسيتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة "مباشرةً" إلى مونديال 2026، فيما سيتحول صاحبا المركزين الثالث والرابع للدور الرابع.وستُقسم المنتخبات في الدور الرابع إلى مجموعتين؛ بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة؛ حيث يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى نهائيات كأس العالم، فيما يتواجه المنتخبان صاحبا المركز الثاني، عبر مباراتَي ذهاب وإياب، من أجل تحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل أيضًا للمونديال.ويعني ذلك أن هناك 8 منتخبات آسيوية على الأقل ستشارك في مونديال 2026، فيما يمكن للعدد أن يرتفع إلى 9 من خلال الملحق العالمي.