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تقرير إحصائي يكشف أسوأ تشكيلة في يورو 2024
Alsumaria Tv
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أعد موقع "سوفا سكور" للبيانات، تقريرا إحصائيا يتعلق بأسوأ تشكيل في دور مجموعات يورو 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.
وظهرت بعض الأسماء الكبيرة في التشكيلة الأسوأ، على رأسها الحارس الألماني مانويل نوير، رغم تأهل منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، في صدارة المجموعة الأولى.
وحصل نوير على تقييم (6.70) من 10، وهو ثاني أعلى تقييم في التشكيلة الأسوأ.
كما انضم المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند للتشكيلة، بحصوله على تقييم 6.47 من 10.
ولم تضم التشكيلة الأسوأ، أسماء لامعة أخرى بخلاف الثنائي، حيث ضمت في الدفاع رالستون (اسكتلندا)، هراناتش (التشيك)، فيولا وكيرركيز (المجر).
وفي وسط الملعب، ظهر السويسري فيدمر، الإيطالي فراتيسي والبولندي فرانكوفسكي، بينما جاور السلوفيني ملاكار والألباني أساني، الدنماركي هويلوند.
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