​ثلاثة تغييرات في تشكيل ألمانيا أمام الدنمارك

وأجرى ناجلسمان 3 تغييرات على تشكيل ألمانيا الأساسي، بالمقارنة مع دور المجموعات، حيث دفع بشلوتيربيك بدلا من تاه، بسبب إيقاف الأخير.كما أشرك المدرب الألماني لاعبه ديفيد راوم بدلا من ميتلشتيت، ودفع بساني في مكان فيرتز.وفيما يلي تشكيل ألمانيا:نوير - روديجر - راوم - كيميتش - هافيرتز - كروس - موسيالا - شلوتيربيك - ساني - جوندوجان - أندريش.كما أعلن كاسبر هيولماند، مدرب الدنمارك، تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:شمايكل - أندرسن - فيسترجارد - مايهلي - كريستينسين - ديلاني - هويلاند - إريكسن - أولسن - باه - هويبرج.