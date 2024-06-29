صواعق البرق توقف مباراة ألمانيا والدنمارك

وأوقف الحكم، سير اللقاء في الدقيقة 35، بسبب صواعق البرق التي بدأت في ضرب الملعب مع هطوال الأمطار بغزارة، مساء اليوم السبت.وغادر لاعبو الفريقين، أرض الملعب، وتوجهوا مباشرة إلى مقاعد البدلاء.وبعد دقائق قليلة، غادر لاعبو الفريقين، الملعب تماما، وذهبوا إلى غرف خلع الملابس، مع كثافة هطول الأمطار.يذكر أن الفائز من مباراة ألمانيا والدنمارك، سيواجه في ربع النهائي، الفائز من لقاء إسبانيا وجورجيا.وكانت إيطاليا حاملة اللقب، قد ودعت البطولة القارية مبكرا، بعد السقوط اليوم في ثمن النهائي أمام سويسرا، بهدفين دون رد.