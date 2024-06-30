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إسبانيا تهزم جورجيا وتضرب موعدا مع ألمانيا
رياضة
2024-06-30 | 16:55
المصدر:
موقع كووورة
1,350 مشاهدة
حقق المنتخب الإسباني الانتصار بنتيجة (4-1) خلال مواجهة جورجيا، مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.
وسجل رباعية منتخب إسبانيا رودري، فابين رويز، نيكو ويليامز، وداني أولمو في الدقائق 39، 51، 75 و83.
بينما سجل هدف جورجيا الوحيد روبن لي نورمان مدافع إسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18.
وبعد هذا الانتصار سيواجه المنتخب الإسباني نظيره المنتخب الألماني صاحب الأرض في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة 5 يوليو المقبل.
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