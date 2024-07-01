"نجوم العراق".. الشرطة والنجف يتعادلان والجوية يقتنص فوزا مهما

تعادل فريقا الشرطة والنجف، اليوم الاثنين، فيما تمكن القوة الجوية من هزيمة نظيره أربيل.

وانتهت مباراة الشرطة والنجف على ملعب الأخير بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وفي مباراة الجوية وأربيل، تمكن الصقور من اقتناص فوز مهم بهدفين لهدف، على ملعب الشعب الدولي.

وبعد نتيجة اليوم، يرفع الشرطة رصيد الى 81 نقطة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن الجوية، فيما رفع النجف رصيده الى 64 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي اربيل في المركز 14 برصيد 37 نقطة.