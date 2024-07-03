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ميسي يغيب رسمياً.. قائمة الارجنتين لمواجهة العراق في أولمبياد باريس

رياضة

2024-07-03 | 06:18
ميسي يغيب رسمياً.. قائمة الارجنتين لمواجهة العراق في أولمبياد باريس
1,212 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يغيب الأسطورة ليونيل ميسي عن منافسات أولمبياد باريس 2024 بصورة رسمية، عقب إعلان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قائمة فريقه المشاركة في البطولة، والتي شهدت غياب اسم مهاجم إنتر ميامي الأمريكي.

وضمت قائمة الأرجنتين التي يقودها المدرب خافيير ماسكيرانو كمدرب (18) لاعبًا، دون حضور ليونيل ميسي الذي تردد في وقت سابق، حول رغبته باللعب في أولمبياد باريس بصحبة التانغو.

ويعاني الأسطورة الأرجنتينية من إرهاق شديد في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مستواه في كوبا أمريكا 2024، وغيابه عن بعض المباريات للإصابة، وهو السبب الذي يفسر استبعاده من أولمبياد باريس بصورة رسمية.

ليونيل ميسي يغيب عن أولمبياد باريس
تشعر الجماهير الأرجنتينية بخيبة أمل بعد تأكد غياب أسطورتها عن أولمبياد باريس، حيث كانت تمني النفس بحصد اللقب تمامًا كما حدث في مونديال قطر 2022.

وقاد نجم برشلونة السابق، منتخب بلاده لحصد لقب كأس العالم في نسخته الأخيرة، بعد أداء مذهل انتهى بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويشارك قائد إنتر ميامي مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024، وسط تطلعات للاحتفاظ باللقب الذي توج به "التانغو" قبل عامين بعد الفوز على البرازيل في المباراة النهائية 1-0.
 
ويتصدر جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي قائمة أبرز الأسماء الحاضرة مع الأرجنتين في أولمبياد باريس، فيما تبدو بقية الأندية العملاقة مترددة في إرسال لاعبيها للمشاركة في البطولة، بفعل السعي وراء التحضير المبكر لمنافسات الموسم الجديد.

ويعد المتوج بلقب مونديال قطر 2022، أحد أبرز أساطير كرة القدم على مر التاريخ، حيث سبق له حصد 8 كرات ذهبية (رقم قياسي) مع التتويج بألقاب مختلفة بصحبة الأندية التي لعب في صفوفها وهي برشلونة، باريس سان جيرمان، وإنتر ميامي.

وخاض اللاعب البالغ من العمر (37) عامًا، مسيرة دولية حافلة شارك خلالها في 184 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، أحرز خلالها 108 أهداف، وسط تطلعات لرفع هذه الحصيلة في المرحلة القادمة.

ولا يبدو ميسي النجم الوحيد الذي سيغيب عن أولمبياد باريس 2024، بعد أن رفض ليفربول فكرة حضور محمد صلاح مع منتخب مصر في البطولة، فيما عارض ريال مدريد إرسال لاعبيه كيليان مبابي وإبراهيم دياز للمنافسات.
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