دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات اليوم بانطلاق الجولة الـ37

‏وتقام في الساعة الخامسة عصراً ثلاث مباريات تجمع الأولى فريق القاسم بضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الكوت.‏ويستضيف ملعب الشعب الدولي المباراة الثانية التي تقام بين فريق الشرطة وضيفه فريق دهوك.‏بينما يواجه فريق النفط في المباراة الثالثة على ملعب الساحر أحمد راضي ضيفه فريق الزوراء.‏في حين تقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق أمانة بغداد.وفي الثانية يلتقي فريق نادي زاخو بضيفه نادي الحدود على ملعب الأول.