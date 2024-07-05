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الكشف عن حقيقة صورة ميسي مع لامين يامال (صور)

رياضة

2024-07-05 | 10:14
الكشف عن حقيقة صورة ميسي مع لامين يامال (صور)
المصدر:
وكالات
1,717 مشاهدة

انتشرت صورة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع لامين يامال في حوض الاستحمام، بعد أن قام والد موهبة برشلونة ومنتخب إسبانيا بمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودائما ما تربط جماهير النادي الكاتالوني اللاعب البالغ من العمر "16 عاما" بميسي، كون أن اللاعب الذي يتألق حاليا في كأس أوروبا 2024 نشأ في أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة والتي انضم إليها عندما كان في السابعة من عمره، ويلعب بقدمه اليسرى مثل أسطورة برشلونة.

وتم تداول الصورة على نطاق واسع، وتظهر ميسي وهو شاب ذو شعر طويل ومبتسم، وكان عمره 20 عاما في ذلك الوقت، وهو يرعى الطفل لامين في حوض بلاستيكي مليء بالفقاعات بينما تقوم والدته بتحميمه.

وكتب والد لامين في تعليقه على الصورة: بداية أسطورتين.

وترك المشجعون تعليقات تشير إلى أن ميسي "مرر موهبته" إلى نجم منتخب إسبانيا والذي خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما.

وكشفت تقارير صحافية تفاصيل الصورة، إذ تعود إلى جلسة تصوير أجريت في ديسمبر 2007، قامت بها صحيفة "سبورت" الكاتالونية مع "اليونيسيف"، وشارك في الجلسة نجوم برشلونة في ذلك الوقت، حيث كان لامين يبلغ بالكاد 6 أشهر من العمر.

وظهر ميسي في الصورة، وهو يبتسم أمام الطفل الرضيع لامين يامال، الذي تحتضنه والدته شيلا إيبانا أثناء قيامها بتحميمه، والتقط الصورة مصور صحيفة "سبورت" الكاتالونية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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