إسبانيا تهزم ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي يورو 2024

تمكنت إسبانيا، من هزيمة منتخب ألمانيا بهدفين لواحد وإخراجه من ربع نهائي يورو 2024، بعد اللجوء للأوقات الإضافية، مساء الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إم إتش بي أرينا.



وسجل ثنائية إسبانيا داني أولمو في الدقيقة (51)، وميكيل ميرينو في الدقيقة (119)، بينما سجل هدف ألمانيا الوحيد فلوريان فيرتز في الدقيقة (89).



وتنتظر إسبانيا في نصف النهائي، الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا، التي تقام مساء اليوم الجمعة.