من هو؟علي الگ‍يّار أحد أهم لاعبي كمال الأجسام في العراق نشأ في مدينة الثورة (حاليا تسمى مدينة الصدر) وبداية توجه علي الكيار لبناء الاجسام كانت عام 1953 حيث ملاكما في نادي الملك فيصل فشاهده الدكتور مطاع الدليمي مدرب بناء الاجسام نصحه بالتوجه صوب رياضة بناء الاجسام، حيث قال للكيار: جسمك خُلق لبناء الاجسام وليس للملاكمة وأتوقع ان تصبح بطلا من أبطال العالم.أحرز بطولة العراق المفتوحة للناشئين عام 1964، كما أحرز بطولة العراق المفتوحة للمتقدمين عامي 1965 و1966.عام 1966 بدأ مسيرة الكيار عندما احزر المركز الثالث في بطولة العالم التي اقيمت في ألمانيا الشرقية وكان الأول الأمريكي بوب جايدا والثاني المصري عبد الحميد الجندي.وأحرز المركز الرابع في بطولة العالم عامي 1970 وثامنا عام 1971 في يوغسلافيا وسابعا في فرنسا.عام 1972 اقيمت بطولة العالم في بغداد وأحرز علي الكيار المركز الثالث في فئة طويل القامة وكان الأول من أمريكا والثاني من إسبانيا، كما شارك كل من البطل العالمي عباس الهنداوي بفئة متوسط القامة والبطل العالمي طالب شهاب وحل العراق ثالثا في الترتيب اذا قيمت البطولة في صالة سينما النصر ببغداد تزامنا مع بطولة آسيا.أضافة إلى احرازه بطولة آسيا عام 1970 في الباكستان والمركز الثاني عام 1974 في الفلبين، وبطل العرب والشرق الأوسط اعوام 1970 ــ 1971 ــ 1972، بطل العراق منذ عام 1965 لغاية اعتزاله عام 1975.واشتهر بأنه تغلب على النجم الأمريكي بطل بناء الأجسام والممثل أرنولد، حيث حصل الكيار على المركز الرابع على مستوى العالم بينما حل أرنولد خامساً، بحسب تأكيدات أرشيف الاتحاد العالمي واللجنة الأولمبية الدولية والبلد المضيف للبطولة عام 1966.والعام الماضي، تصدّر علي الكيار، حديث العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تدهور وضعه المادي وتحول من العالمية إلى بائع للملابس المستعملة في أحد شوارع بغداد.