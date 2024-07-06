هل تعمد كروس إصابة بيدري.. خطاب الاعتزال يكشف التفاصيل

وكان بيدري تعرض لإصابة قوية سيغيب بسببها عن بقية منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" نتيجة عرقة من كروس، خلال مواجهة ألمانيا ضد إسبانيا، مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي المسابقة.وبعد خروج ألمانيا من ربع النهائي على أرضها ووسط جماهيرها، بعد الخسارة ضد إسبانيا 1-2، شعر كروس بأنه في قفص الاتهام، حتى بعد خوضه آخر مباراة بمسيرته الكروية.لكن كروس وفي رسالة الاعتزال الأخيرة التي وجهها إلى الجماهير، نفى بشكل قاطع تعمده التسبب في إصابة بيدري.وخلال رسالته الوداعية، قال كروس: "لا يزال هذا مهمًا جدًا بالنسبة لي، أعتذر وأتمنى لك الشفاء العاجل يا بيدري!".وأضاف: "منطقيًا لم يكن في نيتي إيذاءك، أتمنى لك التعافي بشكل سريع وكل التوفيق، أنت لاعب عظيم".ويعد غياب بيدري ضربة قوية لإسبانيا، خاصة وأنها ستلعب في مرحلة نصف النهائي أمام فرنسا يوم الثلاثاء المقبل.يذكر أن كروس اعتزل لعب كرة القدم بعد نهاية مشاركة منتخب ألمانيا في يورو 2024، عقب مسيرة حافلة.وشهدت مسيرة كروس نجاحات أسطورية مع الأندية، خاصة ريال مدريد، فضلا عن تتويجه مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.